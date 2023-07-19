Зеленський підкреслив, що завдяки ППО наслідки удару були менші, ніж могли б бути.

Цієї ночі під час чергової атаки Росія атакували портову інфрастуруктуру України. Зокрема, під удар потрапив порт у Чорноморську, де було знищено 60 тис. тонн зерна, які призначалися для відправки до Китаю.

У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогоднішня нічна атака по Одещині була чи не найбільшою за весь час повномасштабної війни "спробою Росії завдати болю Одесі".

Він підкреслив, що завдяки ППО наслідки удару були менші, ніж могли б бути.

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"З кожним таким ударом ми звертаємося до партнерів знову й знову: повітряний щит України потребує посилення. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, і не лише життя наших людей", - підкреслив Зеленський.

За його словами, у портах, які були атаковані сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства - той обсяг продукції, яка давно мала б бути доставлена у країни-споживачі в Африці та Азії.

"В портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає – російський терор", - сказав глава держави.

Президент зауважив, що відтак кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор.

Він також додав, що у громадах, які постраждали від ударів цієї ночі, вже почалися першочергові ремонтні роботи.

Атака РФ на Одесу 18 липня - деталі

Цієї ночі російські загарбники здійснили чергову гібридну атаку по території України. Зокрема, ворог застосував ракети різного типу та іранські ударні безпілотники. Найбільша атака була спрямована на Одеську область.

Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти, зокрема порти в Одесі та Чорноморську.

На думку президента Володимира Зеленського нічна російська атака була спрямована на знищення інфраструктури зернової угоди.

За даними Мінагрополітики, внаслідок удару по порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна. Ця атака вивела з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту.

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