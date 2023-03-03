Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

За добу українські військові збили ворожі штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та сім безпілотників.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

Крім того, українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та сім безпілотників (1 - типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет").

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів", - сказано у зведенні.

Втрати авіації РФ: актуальні дані

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року знищено 300 ворожих літаків та 288 гелікоптерів.

Всього кілька днів тому повідомлялося про знищення ювілейного 300 літака РФ. Воїни 110 бригади Збройних сил України "приземлили" російський штурмовик Су-25 поблизу Авдіївки. Ворожий штурмовик збив український Stinger.

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