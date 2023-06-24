Чеченські підрозділи вночі 24 червня несподівано знялися і почали виходити з Мар'їнки. Інші підрозділи російських окупантів поки що не виявили схожих намірів.
"Сьогодні (24 чераня - УНІАН) вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас у Мар'янці, несподівано знялися і почали виходити з міста", - заявив прес-офіцер 79-ї ОДШБр Ярослав Чепурний в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, аеророзвідка ЗСУ помітила це й захисники України нанесли противнику вогневе ураження, як наслідок - підбили один БТР. Інші формування окупантів "не висловлюють намірів знятися та піти".
Прри цьому він зазначив, що кількість обстрілів українських позицій із боку ворога майже не змінилася.
Ситуація біля Мар'їнки - останні новини
10 червня президент Володимир Зеленський повідомив про початок контрнаступу ЗСУ. 12 червня у Міноборони повідомили, що за тиждень Сили оборони звільнили сім населених пунктів у Донецькому та Таврійському операційних районах.
24 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що українські війська просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку - на 200 м, Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв. км.