Збройним силам вдалося нанести удар і знищити БТР противника.

Чеченські підрозділи вночі 24 червня несподівано знялися і почали виходити з Мар'їнки. Інші підрозділи російських окупантів поки що не виявили схожих намірів.

"Сьогодні (24 чераня - УНІАН) вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас у Мар'янці, несподівано знялися і почали виходити з міста", - заявив прес-офіцер 79-ї ОДШБр Ярослав Чепурний в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, аеророзвідка ЗСУ помітила це й захисники України нанесли противнику вогневе ураження, як наслідок - підбили один БТР. Інші формування окупантів "не висловлюють намірів знятися та піти".

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Прри цьому він зазначив, що кількість обстрілів українських позицій із боку ворога майже не змінилася.

Ситуація біля Мар'їнки - останні новини

10 червня президент Володимир Зеленський повідомив про початок контрнаступу ЗСУ. 12 червня у Міноборони повідомили, що за тиждень Сили оборони звільнили сім населених пунктів у Донецькому та Таврійському операційних районах.

24 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що українські війська просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку - на 200 м, Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв. км.

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