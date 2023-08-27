Йдеться про Куп'янський напрямок, на якому окупанти агресивно намагаються наступати.

На тлі обговорень між Києвом та Вашингтоном, куди Україні слід направити війська вздовж лінії фронту, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський закликав направити підкріплення на північно-східну ділянку. Там Росія може отримати додаткові здобутки.

Як повідомляє The New York Times, останніми тижнями російським військам вдалося просунутися навколо Куп’янська, поки Сили оборони повільно просувались на півдні та сході. Здобутки Росії, хоч і незначні, змусили українські сили виділити частину військ для захисту частин цієї розтягнутої лінії фронту, яка тягнеться на кілька сотень кілометрів.

"Підрозділи противника продовжують завдавати ураження з артилерії, мінометів і авіації. За таких умов ми повинні негайно вжити всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих рубежах і наступати там, де це можливо, - написав Сирський у п'ятницю.

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Як зазначає видання, дебати щодо стратегії України розпочалися на тлі низки повідомлень ЗМІ про те, що офіційні особи США звинувачують у повільному прогресі України значною мірою її стратегію.

"За міркуваннями Пентагону, Київ повинен був зосередити величезну кількість сил на одній ділянці лінії фронту, щоб спробувати прорив. Натомість українські командири намагалися розподілити війська та вогневу міць у спосіб, який вони вважали максимально справедливим і рівноправним між сходом і півднем", - пише NYT.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський різко відповів на американську критику, заявивши, що Росія намагається досягти відведення українських військ з деяких ділянок фронту, зокрема з Куп’янська Харківській області.

"Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І все. І нехай усі аналітики світу на це навіть не розраховують", - сказав Зеленський.

Зауваження генерала Сирського стали ще одним нагадуванням про те, що, попри увагу громадськості до контрнаступу на півдні, ситуація на інших ділянках лінії фронту залишається нестабільною.

"Противник зараз проводить перегрупування сил і засобів, а також перекидає з території Росії новосформовані бригади і дивізії. Основне завдання Росії – підвищення рівня бойового потенціалу та відновлення активних наступальних дій", - додав Сирський.

Останніми тижнями українські офіційні особи закликали до евакуації Куп’янська, оскільки російські війська наближаються, а обстріли тривають. За словами місцевих чиновників, у суботу двоє мирних жителів загинули в результаті обстрілу в невеликому селі на схід від міста.

Україна повернула місто з-під контролю Росії у вересні минулого року після того, як воно було під окупацією з перших місяців війни, і його повторна втрата була б серйозним ударом. Однак це видається малоймовірним, адже у такому випадку росіяни б опинилися у ситуації, як з Херсоном, коли утримували місто з річкою позаду та обмеженими лініями постачання .

Натомість російські війська могли б спробувати пробитися до річки Оскіл, яка протікає на північ і південь, а потім використовувати водний шлях як природний бар’єр проти подальших українських атак.

"Куп'янськ більше не буде окупований ні в якому разі", - повідомив у Telegram голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.

Східний напрямок - головні новини

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

Водночас, українські військові мали успіх на двох напрямках на південному фронті та закріплюються на досягнутих рубежах. А у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів у районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив.

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