В Генштабі зазначають, що на Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області.

На низці напрямків російські окупанти ведуть оборонні бої. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, зокрема, на Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії.

"Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів понад 16 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, у Донецькій та Запорізькій областях, а також у Херсонській області та міста Херсон", - зазначають в Генштабі.

Також на Новопавлівському напрямку ворог веде оборону і здійснив обстріли з артилерії різних типів районів населених пунктів Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

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Російські окупанти також обороняються на Куп’янському та Лиманському напрямках і стріляють з танків, мінометів та ствольної артилерії по населених пунктах Харківської, Луганської та Донецької областей. Ворог задіяв армійську авіацію для ударів у районі населеного пункту Котлярівка.

В Генштабі зазначають, що на Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області.

Також повідомляється, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали 20 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, 4 грудня президент Володимир Зеленський сказав, що знає, як складно нашим воїнам у Бахмуті Донецької області. Глава держави зазначив, що українські воїни міцно тримають позиції та навіть найскладніші напрямки.

28 листопада речник Східного угруповання військ ВСУ Сергій Череватий повідомив, що на Авдіївському і Бахмутському напрямках російські окупанти щодоби здійснюють десятки спроб штурмів.

Експерти вважають, що Бахмут не має стратегічного значення для РФ, проте з політичної точки зору його взяття має показати, що росіяни ще на щось здатні.

В огляді аналітиків ISW вказується, що з настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для швидших темпів військових операцій у кілька майбутніх тижнів.

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