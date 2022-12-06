Зберігається загроза нанесення ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Росія випустила по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та "Калібр".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

При цьому сказано, що загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.

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"Протягом минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі наголошують, що зберігається загроза нанесення російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

За минулу добу ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ракетний удар по Україні 5 грудня

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили восьму масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили більш як 60 із понад 70 ворожих ракет.

Згодом стало відомо про влучання ракет в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Внаслідок масованого ракетного удару Росії у трьох областях країни були застосовані екстрені відключення електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вчорашньому вечірньому відеозверненні сказав, що через нову масовану ракетну атаку Росії, в Україні на зараз найбільше відключень у семи областях – Вінницькій, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській.

Він наголосив, що Україна поки ще не може дати повну безпеку небу. Розповів, що є жертви - загинуло четверо людей.

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