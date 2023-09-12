У 2022 році Путін спробував повторити в Україні радянський сценарій з придушенням Празької весни 1968 року.

Російський диктатор Володимир Путін підняв планку цинізму на новий рівень. Людина, що розв'язала наймасштабнішу війну в Європі за останні 70 років, завила, що введення радянських військ в Угорщину в 1956 році і в Чехословаччину в 1968 році було помилкою.

"Ми вже визнали, що ось ця частина політики Радянського Союзу була помилковою і вела тільки до напруги у відносинах. Не можна нічого робити в сфері зовнішньої політики, що йде в явне протиріччя з інтересами інших народів", – заявив Путін.

Наскільки в "інтересах" українського народу систематичні російські удари по Херсону, Запоріжжю, Харкову, Миколаєву, Одесі, Києву, Краматорську та інших містах, найцинічніший з нині живих диктаторів чомусь не уточнив.

Радянське вторгнення в Угорщину

Угорське повстання 1956 року - найтрагічніша сторінка в післявоєнній історії Угорщини. На тлі внутрішньополітичної кризи в компартії Угорщини студентська молодь почала демократичну революцію, яка мала всі шанси здобути перемогу і скинути владу комуністів.

Щоб не допустити зміни влади в Угорщині і виходу країни з-під свого впливу, СРСР почав військову операцію проти Угорщини. Фактично розгорнулися справжні бої із застосуванням авіації, бронетехніки і артилерії між угорськими повстанцями і радянськими військами. Епіцентром боїв став Будапешт, що не встиг відновитися після ДСВ.

За оціночними даними в цих боях загинули до 3 тисяч угорських повстанців і до 700 радянських солдатів. В результаті повстання було придушене, Угорщина залишилася в орбіті Кремля до 1989 року.

Радянське вторгнення в Чехословаччину

На відміну від подій в Угорщині, ініціатором подій в Чехословаччині були самі керівники країни. В кінці 1967 року керівником країни став представник нового покоління політиків Олександр Дубчек, який відразу став проводити реформи, спрямовані на загальну лібералізацію режиму. Ці реформи отримали назву "Празька весна".

Як такого повстання в Чехії не було. Влітку Кремлю стало остаточно зрозуміло, що Чехословаччина може абсолютно мирним шляхом вийти з Варшавського блоку, тому було ухвалено рішення про введення військ блоку в Прагу, щоб примусово змінити керівництво країни, не допустивши при цьому народного повстання.

Поява радянських танків на вулицях Праги викликала обурення чехів і призвела до збройних сутичок, хоча в цілому реакція населення обмежилася мирними протестами. В цілому загинуло близько 100 громадян Чехословаччини і приблизно стільки ж радянських солдатів.

Примітно, що один з учасників придушення Празької весни сидів поруч з Володимиром Путіним під виглядом "ветерана Великої Вітчизняної війни" під час параду на Червоній площі в Москві в травні цього року.

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