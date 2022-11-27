Україна випускає тисячі снарядів на день, продовжуючи потребувати засобів ППО.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські військові здійснюють тисячі пострілів з артилерії на день. При цьому в Афганістані сили НАТО випускали по 300 снарядів на добу.

Як пише The New York Times, представники НАТО заявляють, що кількість використовуваної артилерії в Україні приголомшує.

Зазначається, що Афганістані сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися з приводу протиповітряної оборони. Однак Україна може робити тисячі пострілів на день і продовжує відчайдушно потребувати комплексів ППО для захисту від ракет і безпілотників іранського виробництва, які запускає РФ.

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"День в Україні – це місяць або більше в Афганістані", – наголосила експерт з оборони в Європейській Раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.

Видання також наводить слова високопоставленого чиновника НАТО, який заявив, що минулого літа на Донбасі українські захисники щодня здійснювали від 6 до 7 тисяч артилерійських пострілів. При цьому росіяни здійснювали від 40 до 50 тисяч пострілів на день.

Для порівняння, Сполучені Штати Америки виробляють тільки 15 тисяч снарядів щомісяця.

Війна в Україні: ситуація на передовій

Спікер східного угруповання Сергій Череватий заявив, що несприятливі погодні умови можуть значно вплинути на ситуацію на фронті. Особливо складно окупантам буде на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас аналітик Defense Express Сергій Згурець нагадав, що удари російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України жодним чином не впливають на лінію фронту. Експерт підкреслив, що країна-окупант не зможе зломити опір українців ударами по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, під час звільнення зміїного воїни ЗСУ скористалися хитромудрим трюком. Вони встановили САУ Caesar французького виробництва на баржі, які курсували в межах десяти кілометрів від берега. Завдяки цьому бійці змогли обстрілювати позиції окупантів на острові.

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