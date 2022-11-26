Сильні дощі, туман і сльота, найімовірніше, пригальмують атаку з обох сторін.

Несприятливі погодні умови можуть значно вплинути на ситуацію на фронті.

Особливо складно окупантам буде на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це розповів речник Східного угрупування Сергій Череватий в ефірі телемарафону 26 листопада.

Сильні дощі, туман і сльота, найімовірніше, пригальмують атаку з обох сторін.

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За його словами, у разі погіршення погоди не зможе пройти важка гусенична техніка, зокрема, танки. Череватий пояснив, що колісна техніка також не зможе їздити дорогами і постачати загарбникам все необхідне.

Війна в Україні: прогноз на зиму

На думку експертів, напередодні зими російські війська в Україні змушені знижувати інтенсивність атак, однак, інтенсивність бойових дій найближчими місяцями залишиться на високому рівні, при цьому ЗСУ отримають можливість звільнити нові території.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що ВСУ можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж восени.

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