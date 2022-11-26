Під час визволення Зміїного воїни ЗСУ скористалися хитромудрим трюком. Вони встановили САУ Caesar французького виробництва на баржі, які курсували в межах десяти кілометрів від берега. Завдяки цьому бійці змогли обстрілювати позиції окупантів на острові.
Такою інформацією поділилося видання The New York Times у своєму новому матеріалі про війну в Україні. За словами журналістів, ЗСУ всередині НАТО називають "армією Макгайвера". Це відсилання до старого американського телесеріалу "Секретний агент Макгайвер", в якому головний герой постійно імпровізував і застосовував все, що попадеться під руку.
ЗСУ отримали таке прізвисько за своє вміння адаптуватися. Це доводить трюк з Caesar. Так як Зміїний розташований на дистанції 50 км від берега, а радіус дії згаданих САУ до 40 км, то українські захисники встановлювали артилерійські знаряддя на баржі. Вони відпливали на 10 кілометрів від берега, після чого бійці починали вести вогонь по рашистах.
У матеріалі також наголошується, що ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту "Москва" власними ракетами. А ще Україна створила свої морські безпілотники для атак на ворожі кораблі.
Звільнення Зміїного: основна інформація
Українські захисники регулярно наносили удари по угрупованню окупантів на острові. В результаті рашисти втекли зі Зміїного 7 липня. Міноборони РФ в офіційній заяві назвало це "жестом доброї волі".
Звільнення Зміїного відкрило шляхи для вивезення сільськогосподарської продукції та проходу суден в акваторіях Чорного моря.
Після втечі окупанти неодноразово влаштовували бомбардування острова. Їх основною ціллю стало знищення своєї ж кинутої техніки.
В кінці липня ВСУ навідалися на Зміїний і провели розмінування території. Вони також встановили на острові український прапор і врятували кота, який пережив окупацію.