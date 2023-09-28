Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень, ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші захисники успішно відбили 6 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області.

Також на Авдіївському напрямку окупанти тричі намагалися відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мали. Вони завдали авіаційного удару неподалік цього населеного пункту.

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В Генштабі зазначають, що що на Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області.

В генштабі повідомляють, що на Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В Генштабі зазначають, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Війна в Україні: новини

На Запорізькому напрямку штурмовики та розвідники взяли в полон диверсійно-розвідувальну групу російських окупантів. Диверсанти були одягнені у форму українських захисників.

Ворогів в полон взяли бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою.

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