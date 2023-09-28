Артист зазначив, що пісня може подобатися іншим, але сам він відноситься до такої творчості негативно.

Соліст гурту O.Torvald Женя Галич, який служить у ЗСУ, висловився про "байрактарщину" - пісні, у яких артисти спекулюють темою війни. Він зазначив, що не любить таку творчість. Окрім цього, офіцер висловився про пісню "Фортеця Бахмут", яку виконав гурт "Антитіла".

Як виявилося, Галичу цей трек не подобається. Мало того, пісня його навіть дратує.

"Байрактарщина - це спекуляція на тих чи інших українських темах, тому що це зараз популярно. Але ще є хайпожори, які використовують у своїх піснях, підводках, стендапах, у своїй творчості те що, б'є нижче пояса. Добре, хочете прямо? Пісня "Фортеця Бахмут" у той час, як відбуваються події у Бахмуті... У мене питання, як до цього ставитись? Мене це дратує, я кажу як є. Для багатьох людей ця пісня стала підтримкою... Я не кажу, що це правильно чи неправильно, я кажу про своє відношення до цього", - заявив співак в інтерв'ю на YouTube-каналі "Пряма червона".

Галич зазначив, що деяким людям такі пісні подобаються, адже вони дають їм необхідний заряд емоцій. Втім сам він до таких треків ставиться негативно. Засуджувати тих, хто любить "байрактарщину", військовий не став.

"Але є люди, я знаю цих людей, яким пісня "Фортеця Бахмут" подобається. І це окей. Я не сприймаю цю творчість, інші сприймають, і це окей", - пояснив Галич.

Що відомо про пісню "Фортеця Бахмут"

Гурт "Антитіла" представив цей трек у лютому 2023 року. Потужна пісня про війну та місто, яке знищили окупанти, одразу сподобалася багатьом українцям.

"Ми як музиканти розуміли, що нам потрібно зробити щось надихаюче, з чим хотілося б рвати землю, йти в бій, стояти і не відступати. Але як громадяни, які мають бойовий досвід, розуміємо, що свою справу і своє завдання потрібно робити спокійно, як тому вчили нас, і що за нашими спинами, за спинами тих, хто саме зараз зі зброєю проти окупантів - майбутнє України", - розповідав фронтмен Тарас Тополя.

Згодом "Антитіла" випустили кліп на пісню "Фортеця Бахмут". Відео знімали на позиціях, які обстрілювали росіяни. За 8 місяців кліп зібрав понад 18 мільйонів переглядів на YouTube.

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