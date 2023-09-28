ДРГ у формі українських захисників на Запорізькому напрямку намагалася здійснювати диверсії.

На Запорізькому напрямку штурмовики та розвідники взяли в полон диверсійно-розвідувальну групу російських окупантів. Диверсанти були одягнені у форму українських захисників.

"Так виглядає ворожа ДРГ, яка у формі ЗСУ на Запорізькому напрямку намагалася здійснювати диверсії", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що ворогів в полон взяли бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою.

Російська ДРГ в Сумській області - останні новини

Раніше неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади на Сумщині українські військові виявили диверсійно-розвідувальну групу росіян. Військові вступили у стрілецький бій, ворог із пораненими відступив.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що 10 російських диверсантів українські захисники виявили під час проведення розвідки. Українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій, а їм на допомогу вирушили протидиверсійні резерви від Нацгвардії та прикордонної застави з розрахунками безпілотників. Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон України.

За словами Наєва, відхід диверсійно-розвідувальних сил росіяни прикривали мінометами 120-мм калібру.

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