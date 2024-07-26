Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич наголошує, що не можна продовжувати недооцінювати ворога.

Російським окупантам на фронті вдається застати військових Сил оборони зненацька навіть в очевидних ситуаціях.

Про це сказав начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич в інтерв'ю для інтернет-видання "Українська правда". Він оцінив дії росіян під час поточного літнього наступу. "У них виходить, як завжди, застати нас в одних трусах", - наголосив Кротевич.

"Скільки ще нам треба провалювати оборону, скільки нам ще треба наступів російських, щоб ми зрозуміли, що не можна недооцінювати ворога? У противника виходить нас застати зненацька, навіть коли це очевидно", - наголосив Кротевич.

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Нещодавно бригадний генерал, командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що за місяць-півтора РФ не зможе вести активні штурми на багатьох напрямках. Він переконаний, що росіяни в будь-якому випадку стануть в оборону. Водночас, за його словами, Україні за цей час потрібно сформувати підрозділи та підготувати їх.

При цьому, Півненко вважає, що Україні доведеться постійно воювати як Ізраїлю, а тому потрібно будувати армію. За його словами, українцями доведеться постійно захищатися.

Своєю чергою, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що у РФ спостерігаються суттєві проблеми в плані набору "гарматного м'яса" для ведення наступальних дій - це вплине на ситуацію на фронті.

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