Загарбники намагалися штурмом захопити позиції українських захисників на Луганському напрямку.

Російські окупанти намагалися захопити позиції українських захисників на Луганському напрямку. Ворог отримав "на горіхи" від наших бійців.

Відео потужних ударів по російських загарбниках опублікували на офіційній сторінці 22 окремого мотопіхотного батальйону у Facebook.

"Загарбники намагалися штурмом захопити позиції 22 окремого мотопіхотного батальйону на Луганському напрямку. Але наша аеророзвідка вчасно виявила ціль та спрацювала, чим завдала вогневого ураження та змусила орків тікати. Ніякої пощади загарбникам! Тримаємо стрій і йдемо вперед до Нашої Перемоги! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Удари по російських окупантах

Протягом доби, 9 квітня, українські воїни вразили багато ворожих цілей. Зокрема, було знищено 5 станцій РЕБ російських окупантів, а також військову техніку та склад боєприпасів.

На Авдіївському напрямку українські бійці знищили ворожий ЗРК "Бук". Російський комплекс "підсмажили" за допомогою дрона.

Водночас на Новопавлівському напрямку наші воїни хірургічно відпрацювали по російському опорному пункту. Ворожу ціль атакували з 60-мм та 82-мм мінометів.

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