Артилерійські та ракетні війська вразили багато цілей.

Збройні сили України продовжують планомірно знищувати російських окупантів завдяки професійним діям. За минулу добу артилерійські та ракетні війська вразили безліч цілей, включаючи 5 ворожих станцій радіоелектронної боротьби.

Про прицільні удари ЗСУ відзвітував прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook. У зведенні сказано: "Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили чотири зенітно-ракетні комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів і 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога".

Варто відзначити, що комплекси РЕБ — це цінна техніка, яка використовується для створення перешкод в системах управління, зв'язку та розвідки противника. Станції також можуть заважати ефективно використовувати безпілотники.

Відео дня

Втрати Росії в Україні: остання інформація

З моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 178 тисяч окупантів і підірвали близько 24 тисяч одиниць техніки.

Під Мар'їнкою та Авдіївкою, де ведуться найбільш активні бої, українські захисники щодня знищують до двох рот ворога. Позиції в районах міст переходять з рук в руки.

Лейтенант 67-ї окремої механізованої бригади, батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка повідомив, що у березні та квітні інтенсивність боїв у Бахмуті вийшла на рівень минулого літа. Тіла російських окупантів вже в кілька шарів встеляють землю.

Що стосується знищення засобів РЕБ, то в середині лютого ВСУ підірвали рідкісну російську станцію "Палантин".

Вас також можуть зацікавити новини: