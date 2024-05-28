ЗСУ нещодавно відбили частину території на полях на північ від Липців.

Українські воїни мають успіхи в районі Липців Харківської області, але ворог не припиняє атак.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони досягли незначних просувань на північ від Харкова в напрямку села Липці на тлі російських атак 27 травня. В районі Вовчанська окупанти продовжують вести штурми на північний схід від Харкова.

Підтверджених змін на лінії фронту на Харківському напрямку за цей час не відбулося. Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ нещодавно відбили частину території на полях на північ від Липців.

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Російські блогери заявляли про просування окупантів на глибину до 500 метрів на північ від села, але в ISW це не підтверджують. Ворог продовжив наземні атаки в районі Липців і Тернової.

Окупанти такод заявляли, що нібито відбили українську наземну атаку біля Глибокого. У бої на півночі Харківської області російське командування кинуло нещодавно сформований 245-й гвардійський мотострілковий полк, загін "анварського спецназу", а також елементи так званого Російського Африканського корпусу.

Окупанти продовжили атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Пропагандисти переконували, що окупанти трохи просунулися вулицею Леніна в центрі Вовчанська, де тривають запеклі бої. Також стверджували, що ЗСУ зберігають присутність на території Вовчанського агрегатного заводу в центрі міста на північному березі річки Вовча.

Український Генштаб заявив, що російські війська продовжили наземні атаки у районі Стариці, що на південний захід від Вовчанська.

У центрі уваги наступ РФ - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Росія активізувала наступальні дії в Харківській області. Ворогу вдалося захопити окремі прикордонні населені пункти.

23 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський інформував, що через два тижні після того, як російські війська перетнули кордон у Харківській області, щоб відкрити новий фронт, наступ зупинився в місті Вовчанську менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону і в Липцях на південному заході. За його словами, на Харківщині росіяни зазнали значних втрат і зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ. В Інститут вивчення війни інформували, що ЗСУ відбили частину територій на Харківщині.

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