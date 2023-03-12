Ворог намагається залякати людей та тримати їх у постійній напрузі.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати місцеве населення на півдні України. Мирні населені пункти постійно обстрілюються, а на окупованих територіях у людей відбирають транспорт.

"Ситуація залишається досить складною саме через те, що ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти, деокуповане Правобережжя зокрема. Також продовжуються обстріли час від часу з напрямку Кінбурнської коси по Дніпробузькому лиману і громаді, Очаківській громаді", – заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

На думку Гуменюк, ворог намагається тероризувати місцевих за допомогою вогневого ураження, щоб тримати їх у постійному напруженні. Вона додала, що на окупованому Лівобережжі ворог також продовжує терор місцевого населення, зокрема відбирає у людей транспорт як водний, так і авто.

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"Знову ми знищили два човни, які вони облаштували під диверсійно-розвідувальні групи і намагалися просунутися в бік островів у дельті Дніпра. Ми продовжуємо також відстежувати їхню активність у напрямку цих островів, вона досить несистемна, а ситуативна. Коли вони тільки відчувають, що можуть дозволити собі якийсь рух, то намагаються просуватися, але ми відпрацьовуємо досить вдало", – сказала очільник прес-центру.

Зокрема, знищено склад з боєкомплектом противника в районі тимчасово окупованого н.п. Олешки.

"Але ворог водночас із нашою бойовою роботою продовжує мінометний обстріл населених пунктів Лівобережжя, щоб залякати людей, щоб виявляти лояльних до України та прихильників руху спротиву серед місцевого населення, тому що вони дуже чітко усвідомлюють, що наша результативна робота – це відгук такої співпраці із цим самим рухом спротиву. Тому вони намагаються тиснути на місцевих, блокувати їх переміщення, забороняючи переміщення протягом дня, запроваджуючи подовжені комендантські години. І таким чином намагаються тримати над ними контроль", – уточнила Гуменюк.

Ситуація на півдні України

Протягом останньої доби російські загарбники завдали понад 10 авіаударів по Запоріжжю. Не минулося і без ракетних атак. Ворог гатив з комплексу С-300.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники продовжують імітувати нарощення сил. Центр нацспротиву зазначає, що довкола Мелітополя розосереджують табори для підготовки мобілізованих росіян.

Крім того, не припиняються обстріли Херсона та області. 11 березня внаслідок чергової атаки окупантів по Херсону загинули троє людей.

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