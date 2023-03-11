Унаслідок обстрілу в Запоріжжі зруйновано одну будівлю, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби російські загарбники завдали понад 10 авіаційних та два ракетних удари по Запоріжжю.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 суботи, 11 березня. "Злочинний російський уряд не відмовляється від своїх намірів щодо окупації території України шляхом застосування як своїх власних збройних сил та ПВК, так і збройних формувань квазіреспублік, продовжуючи вести повномасштабну збройну агресію проти України", - повідомили у Генштабі.

Протягом поточної доби супротивник завдав 12 авіаційних удари по місту Запоріжжя. Зокрема, удар із зенітно-ракетного комплексу С-300 було здійснено по об’єкту цивільної інфраструктури, унаслідок чого зруйновано одну будівлю, втрат та поранених серед цивільного населення немає.

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У Генштабі вкотре наголосили, що ймовірність ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Обстріл Запоріжжя сьогодні - що треба знати

Вдень 11 березня у Запоріжжі під час повітряної тривоги почули два вибухи. Пізніше стало відомо, що росіяни знову обстріляли обласний центр.

За даними місцевої влади, вороги цілилися в об'єкт життєзабезпечення Запоріжжя. Унаслідок ворожих ракетних ударів в одному з районів міста виникла пожежа.

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