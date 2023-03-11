Водночас поширюється інформація, що контрнаступ ЗСУ на цьому напрямку стане нібито фатальним кроком.

Російські окупанти на території тимчасово окупованої Запорізької області продовжують здійснювати заходи, які б зімітували суттєве нарощення сил і засобів на південному напрямку.

Як інформує Центр національного спротиву, ці дані були отримані від осередків руху опору на території тимчасово окупованої Запорізької області.

"Дані заходи мають комплексний характер, оскільки здійснюються на рівні демонстраційних дій із залученням ОВТ та суттєвого нарощення активності окупаційних сил в медіапросторі тимчасово окупованих територій. Зокрема, спостерігається розосередження навколо м. Мелітополь таборів для підготовки мобілізованих громадян РФ, з облаштуванням необхідної матеріально-навчальної бази та залученням необхідних зразків ОВТ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у медіапросторі поширюються наративи щодо "успішного проведення чергового етапу бойового злагодження мобілізованих військовослужбовців та подальшого формування нових або доукомплектування діючих підрозділів ЗС РФ". Вони нібито будуть застосовуватися надалі для проведення наступальних операцій на південному напрямку.

"Наряду із цим, активно поширюється меседж про те, що контрнаступальна операція Сил оборони на Запорізькому напрямку стане фатальним кроком з боку вищого військово-політичного керівництва України", - додали у ЦНС.

Ситуація у Запорізькій області

За даними Генштабу ЗСУ, Російські загарбники в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області облаштували мобільний крематорій для приховування власних втрат на фронті.

Нещодавно стало відомо, що гауляйтер Запорізької області Євген Балицький видав наказ про створення так званого "народного ополчення", бо "ніхто не хоче воювати "за Росію".

У ЗСУ переконані, на Запорізькому напрямку у російських загарбників наразі немає достатніх сил і здатності йти у повномасштабний наступ.

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