Російське вторгнення в Україну призвело до наймасовіших порушень прав людини в сучасному світі. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гетерриш, виступаючи на відкритті основної щорічної сесії Ради ООН з прав людини.
Він зазначив, що напад Росії на Україну призвів до величезної кількості жертв, масштабних руйнувань і масових переміщень цивільного населення.
Гутерріш поскаржився, що деякі уряди просто ігнорують Загальну декларацію прав людини, інші намагаються її зруйнувати. У цьому контексті генсек ООН закликав оновити декларацію, яка "піддається нападкам з усіх боків".
Також він вважає, що нехтування правами людини в сучасному світі стало "тривожним дзвінком".
Російські злочини в Україні
З перших днів російського вторгнення в Україну почали фіксуватися численні факти порушення правил ведення війни та відвертих воєнних злочинів з боку армії агресора.
Найбільш відомим, хоча і далеко не єдиним епізодом в цьому контексті стали масові вбивства і тортури цивільного населення у місті Буча, який був окупований близько місяця.
Російські воєнні злочини в Україні отримали величезний міжнародний резонанс. Багато авторитетних видань за кордоном докладають зусиль до того, щоб якомога більше людей дізналися про звірства окупантів.
У Держдепі США вважають, що Путін не зможе уникнути міжнародного трибуналу, хоча і вважає себе невразливим. Його чекає доля Мілошевича і Піночета.