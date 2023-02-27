Гутерріш хоче внести поправки до Декларації прав людини, щоб зміцнити документ.

Російське вторгнення в Україну призвело до наймасовіших порушень прав людини в сучасному світі. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гетерриш, виступаючи на відкритті основної щорічної сесії Ради ООН з прав людини.

Він зазначив, що напад Росії на Україну призвів до величезної кількості жертв, масштабних руйнувань і масових переміщень цивільного населення.

Гутерріш поскаржився, що деякі уряди просто ігнорують Загальну декларацію прав людини, інші намагаються її зруйнувати. У цьому контексті генсек ООН закликав оновити декларацію, яка "піддається нападкам з усіх боків".

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Також він вважає, що нехтування правами людини в сучасному світі стало "тривожним дзвінком".

Російські злочини в Україні

З перших днів російського вторгнення в Україну почали фіксуватися численні факти порушення правил ведення війни та відвертих воєнних злочинів з боку армії агресора.

Найбільш відомим, хоча і далеко не єдиним епізодом в цьому контексті стали масові вбивства і тортури цивільного населення у місті Буча, який був окупований близько місяця.

Російські воєнні злочини в Україні отримали величезний міжнародний резонанс. Багато авторитетних видань за кордоном докладають зусиль до того, щоб якомога більше людей дізналися про звірства окупантів.

У Держдепі США вважають, що Путін не зможе уникнути міжнародного трибуналу, хоча і вважає себе невразливим. Його чекає доля Мілошевича і Піночета.

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