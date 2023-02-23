Путін - не перший воєнний злочинець, який впевнений у своїй недосяжності для суду.

Президент Росії Володимир Путін не уникне міжнародного суду над собою, хоча поки і вважає себе невразливим для правосуддя. Про це в інтерв'ю Current Time заявила посол Держдепартаменту США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак.

За її словами, Путін і його поплічники у війні можуть "насолоджуватися безкарністю", поки знаходяться в Росії. Однак так буде не завжди.

"Багато колишніх лідерів, таких як Слободан Мілошевич, Аугусто Піночет з Чилі або Гіссен Хабре з Чаду, ніколи не думали, що вони побачать судову залу зсередини, і думали, що вони будуть десь насолоджуватися безпечним раєм вічно. Але всі троє помилялися", - зазначила Ван Шаак.

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Дипломат визнала, що в цьому плані багато чого буде залежати від політичної ситуації в самій Росії. Але якщо Путіну і його спільникам "доведеться шукати притулок в іншому місці", до цього моменту вже повинні бути зібрані для суду всі докази їхньої вини.

"Червоний ордер", виданий Інтерполом, діятиме в будь-якому місці. Тому будь-яка країна буде уповноважена їх заарештувати, помістити під варту і в кінцевому підсумку передати їх до суду", - сказала Ван Шаак.

Також дипломат зазначила, що переслідування російських воєнних злочинців може стати дуже тривалим процесом, який розтягнеться на ціле покоління.

Спецтрибунал для Путіна

В даний час у міжнародного співтовариства вже сформувалася думка, що Путін повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності за війну в Україні. В січні Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка.

Як пояснила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, постійно діючий Міжнародний кримінальний суд не може судити Путіна, оскільки Росія не визнає його юрисдикцію. Тому країни-партнери України повинні створити "одноразовий" трибунал спеціально для суду над Путіним і Лукашенко.

При цьому влада Нідерландів висловила готовність створити спецтрибунал за підтримки ООН для розгляду справ про вторгнення і військові злочини РФ в Україні. Саме в цій країні розташований знаменитий Гаазький трибунал, тому країна має досвід створення подібних судових органів.

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