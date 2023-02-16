Видання також опублікувало репортаж з місцевою мешканкою.

На обкладинці наступного випуску знаменитого щотижневого журналу TIME розмістили фото підвалу у селі Ягідне на Чернігівщині, де російські окупанти майже місяць утримували всіх мешканців. Видання також опублікувало репортаж з про жахи окупації, з якими зіткнулися українці з невеликого населеного пункту.

Обкладинку нового номера TIME опублікували на офіційному акаунті журналу в Twitter. Він вийде 27 лютого. Пост супроводили коментарем: "У підвалі, де ціле українське село провело жахливий місяць у полоні".

Видання також підготувало репортаж з місцевою мешканкою Світланою Ославською. Жінка розповіла про жахи, які пережило населення Ягідного після захоплення села 3 березня 2022 року. Знімок з обкладинки зробила Ольга Мєняйло, інша мешканка села, яка вела щоденник під час перебування в підвалі місцевої школи. Саме тут рашисти утримували майже всіх громадян з Ягідного.

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Окупанти зігнали в невелике закрите приміщення 368 осіб. Серед них були діти та пенсіонери. Люди перебували в підвалі школи, яку окупанти зробили своїм штабом, до 30 березня. Приміщення було настільки тісним, що українцям доводилося спасти стоячи. В якості туалету використовувалися відра, проте вентиляція була відсутня. Один з літніх чоловіків не витримав цього, збожеволів і помер.

Спочатку окупанти не дозволяли ховати загиблих. А коли дали добро, то під час церемонії відкрили вогонь. В результаті жителям Ягідного довелося стрибати в ями з мертвими односельцями, щоб сховатися від куль. Їжу рашисти не приносили — її доводилося добувати самостійно.

"За минулі місяці вцілілі розповіли про свій досвід один одному і слідчим, які працюють в ім'я справедливості. Їх ув'язнення в підвалі через рік після вторгнення військ Путіна 24 лютого може служити мікрокосмосом садизму, що прийшов з окупантами. Але багатьом вцілілим на думку спадає порівняння з концтабором", — сказано в матеріалі TIME.

Репортаж підготували англійською та українською мовами спільно з проектом The Reckoning Project. Учасники останнього зробили фото і відео, які увійшли в матеріал. Паперові екземпляри нового випуску TIME доставлять жителям Ягідного. Вони також увійдуть до експозиції музею, який планують спорудити на території села.

Жахи окупації Ягідного: що відомо

В Офісі генпрокурора у травні 2022 року розповіли, як окупанти утримували жителів села в підвалі Ягоднянської філії Кулічівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради.

У приміщенні площею 197 квадратних метрів майже місяць перебувало понад 350 місцевих, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. Наймолодшій дитині було півтора місяці, а найстаршому за віком заручнику — 93 роки.

Мешканців фактично використовували як живий щит, адже будівлю школи рашисти перетворили на свій штаб.

Згодом українські правоохоронці встановили особи вісьмох російських військових, які катували полонених українців у Ягідному. Фізичні каліцтва, нанесені окупантами, призвели до загибелі 10 цивільних.

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