У Луганській області українські воїни просуваються вперед, поділився очільник Луганської ОВА.

Росія перекидає в Луганську область залишки професійних військових – десантників, але на контрнаступ вони не здатні.

На Луганщину росіяни підтягують підрозділи, які вийшли з правого берегу Херсонщини, це залишки найкращих вояк РФ, все решта – це свіжомобілізовані, кадирівці та вагнерівці, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Ті, що були на Херсонщині – це десантники, вони максимально підготовлені та можуть воювати, але це останні такі війська в Росії... Ми бачимо, що їх вже перекидають. Але вони, як то кажуть, погоди вже не зроблять. Вони можуть своїми професійними діями трохи пригальмувати наш наступ, але в контрнаступ вони вже піти не зможуть", – додав він.

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Гайдай вважає, що погіршення погоди та підсилення росіян не сприяє просуванню українських Збройних сил, проте рух вперед іде.

"Можу сказати, що війська просуваються вперед. Повільно. Погода дуже не сприяє. Там величезні болота, грязюка по шию, і важко колісній техніці пересуватись. Плюс туди підтягнули багато резервів свіжомобілізованих", – сказав він.

Ситуація в Луганській області під час війни з Росією – найважливіші новини

14 листопада Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині від окупантів вже звільнено 12 населених пунктів. Звільнені від окупантів села в регіоні майже зруйновані, на дорогах стоять кинуті автівки з валізами.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що Росія вирішила відступити з правобережжя Херсонської області на лівобережжя через проблеми з постачанням.

Вже за кілька днів – 11 числа, українські воїни зайшли у Херсон, який супротивник тримав під контролем з початку війни.

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