Українські захисники просуваються на напрямку Сватове - Кремінна.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, на якій ділянці фронту на Луганщині Збройні Сили України мають успіх.

Про це він поінформував в ефірі інформаційного телемарафону. Він додав, що росіяни постійно підвозять резерви у вигляді свіжомобілізованих та тих, хто відійшов від Херсона, а також намагаються підсилити оборонні споруди.

"Якщо брати оборонні дії, то це Білогорівка, там постійно наші захисники відбивають атаки, постійно вони перебувають під обстрілами. Але нічого там не вдається російським окупаційним військам. Якщо говорити про напрямок Сватове – Кремінна, то там ЗСУ мають успіх, потроху, але просуваються", - зазначив Гайдай.

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Що відбувається на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що з настанням морозів звільнення області відбуватиметься швидше.

Нагадаємо, що окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв про деокупацію 11 населених пунктів та назвав причину, з якої ЗСУ просуваються на цьому напрямку не так швидко.

За даними британської розвідки, в районі Сватового війська РФ стають більш вразливими, однак російське командування хоче зберегти контроль над містом.

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