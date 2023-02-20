Вороги спеціально обстріляли місто у Херсонській області, щоб звинуватити в атаці ЗСУ, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні у понеділок, 20 лютого. "Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони трьох населених пунктів Чернігівської області; семи населених пунктів Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині.

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Водночас, як зазначається, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва на Луганщині та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Васюківка, Бахмут, Кліщіївка, Ступочки, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках, як поінформували в Генштабі, противник здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це - Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Веселе, Богоявленка, Шахтарське та Нескучне Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Олександрополя, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 23 населених пунктів, зокрема, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Новополя на Донеччині та Малинівки і Малої Токмачки Запорізької області.

"На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів. Серед них - Зміївка, Берислав, Веселе, Бургунка, Іванівка Херсонської області. 19 лютого з артилерії російські окупаційні війська обстріляли місто Гола Пристань Херсонської області з метою звинуватити та дискредитувати Збройні сили України", - йдеться у зведенні.

Також для формування негативного ставлення до українських воїнів окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

За даними Генштабу ЗСУ, опублікованими 20 лютого вранці, вороги зосереджували основні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на низці напрямків: Шахтарському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському. У Генштабі додали, що захисники нашої держави відбили атаки супротивника у районах низки населених пунктів.

Вороги на нашій землі зазнають величезних втрат. Втрати Росії в Україні становлять приблизно 143 680 загарбників. Крім того, ліквідовано дуже багато ворожої техніки, в тому числі 3 316 танків.

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