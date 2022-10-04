Зокрема, ворожу атаку відбито у районі Кам’янки.

За минулу добу Збройні сили України відбили атаки супротивника в районах семи населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди", - йдеться у повідомленні.

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Нові атаки росіян та втрати ворога - важливі новини

Упродовж минулої доби загарбники завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів по Україні, постраждали понад 20 населених пунктів.

Авіація України за добу завдала по ворогу 22 удари, уражено 16 районів зосередження озброєння та військової техніки супротивника.

Крім того, українські ракетні війська та артилерія поцілили у низку важливих ворожих обєктів, зокрема, уразили 2 пункти управління.

Варто зазначити, що станом на 3 жовтня втрати Росії в Україні становлять близько 60 430 осіб.

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