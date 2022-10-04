Через ворожі обстріли постраждали десятки населених пунктів.

За минулу добу російські окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів по території України, постраждали понад 20 населених пунктів.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

"За минулу добу окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Зайцеве, Мар’їнка та Бахмут", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів.

Так на Слобожанському напрямку ворог атакував в районах населених пунктів Стрілеча і Дворічна.

На Краматорському напрямку під ворожі обстріли потрапили Білогорівка, Верхньокам’янське та Серебрянка. Також ворог здійснював мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони.

У Генштабі також повідомили, що на Бахмутському напрямку окупанти гатили в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка, а на Авдіївському напрямку ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Мар’їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка та Суха Балка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Ворожі обстріли України - важливі новини

У ніч на 4 жовтня російські загарбники знову завдали ракетні удари по Харкову. В результаті ворожого обстрілу пошкоджено підприємство у Холодногірському районі обласного центру.

У Новобаварському районі міста унаслідок ракетного удару пошкоджено критичну інфраструктуру. Жертвою ворожого обстрілу стала 46-річна жінка.

За даними МВС, станом на початок вересня через обстріли України, здійснені росіянами, вже загинули понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тис. - поранені.

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