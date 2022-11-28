На Волинському, Сіверському та Поліському напрямках не виявлені ознаки формування наступальних угруповань супротивника, зазначили у Генштабі.

За добу ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об’єктах країни.

На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках супротивник продовжує спроби наступальних дій, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00.

"Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет", - розповіли у Генштабі.

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У Генштабі додали, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Зазначається, що на Куп’янському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів.

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Генштаб ЗСУ увечері 28 листопада повідомив, що наші воїни вдарили по ворожому пункту управління, і було знищено до 5 одиниць військової техніки.

Крім того, захисники нашої країни у Запорізькій області пошкодили залізничний міст, який супротивники використовували для доставки військової техніки й озброєння.

Варто зазначити, що 27 числа радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк говорив, що окупанти не зможуть утримати Запорізьку атомну електростанцію.

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