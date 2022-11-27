Україна зможе повернути контроль над станцією, зазначив він.

Російські війська не зможуть утримати Запорізьку атомну електростанцію.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, в Кремлі розраховували, що зможуть повторити сценарій окупації Криму, коли світова громадськість публічно засудила вторгнення, проте вирішила закрити на це очі, сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони підуть звідти, тому що їх лінія оборони поступово починає відходити до кордонів Російської Федерації", - заявив він.

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Подоляк зазначив, що зараз навіть в МАГАТЕ, де у Росії є велике представництво, заявляють, що російська армія повинна покинути станцію.

"Вони думали, що зараз буде така ж ситуація - що вони захоплять ЗАЕС і якісь території, впишуть їх в Конституцію РФ або скажуть, що юрисдикція "Росатому" буде поширюватися на ЗАЕС, а світ скаже: "Добре. Ми це публічно не визнаємо, але в кулуарах скажемо: "Ну ладно, будемо вважати, що це ваше", - додав він.

"Росія і фактично, і юридично утримати Запорізьку АЕС не зможе. Ми в будь-якому випадку будемо її забирати", - додав Подоляк.

Ситуація на ЗАЕС

Як відомо, Запорізька атомна електростанція та місто-супутник Енергодар перебувають в окупації з початку березня. Російські загарбники періодично обстрілюють саму ЗАЕС і навколишню територію.

У вересні на станцію прибули експерти місії МАГАТЕ. Її генеральний директор Рафаель Гроссі запропонував Раді Безпеки ООН створити там зону безпеки і захисту.

У жовтні президент Російської Федерації Володимир Путін видав "указ" про присвоєння Запорізької АЕС.

23 листопада через чергову атаку Росії по енергосистемі України Запорізька АЕС переходила в режим повного блекаута.

27 листопада президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що загарбницькі війська можуть готуватися до виходу з території ЗАЕС.

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