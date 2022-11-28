У Запорізькій області Сили оборони України пошкодили залізничний міст, який використовували супротивники.

На Херсонщині українські військові вдарили по пункту управління російських окупантів, знищивши до 5 одиниць військової техніки.

У Запорізькій області захисники України пошкодили залізничний міст, який ворог використовував для доставки озброєння та військової техніки, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00.

"Російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні. Так, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу", - розповіли у Генштабі.

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Зазначається, що в районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.

Крім того, поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який загарбники використовували для доставки озброєння та військової техніки.

Ситуація на півдні України під час війни з РФ - це варто знати

ЗСУ наприкінці літа пішли в контрнаступ, зокрема, на півдні України.

9 листопада стало відомо, що ворог вирішив відступити з правобережжя Херсонської області на лівобережжя через серйозні проблеми з постачанням. Вже 11 числа в Херсон зайшли наші захисники.

27 листопада радник очільника Офісу президента Михайла Подоляка сказав, що загарбники не зможуть утримати Запорізьку атомну електростанцію.

Станом на 28 листопада на нашій землі ліквідували близько 87 900 супротивників і багато техніки, у тому числі 2 908 ворожих танків.

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