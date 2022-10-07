Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що серед російських лідерів були розбіжності.

Нові дані американської розвідки в поєднанні з коментарями російських офіційних осіб свідчать про розбіжності у вищому ешелоні російської влади. Стало відомо про невдоволення війною особи з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з інформацією, отриманою американською розвідкою, член найближчого оточення Володимира Путіна за останні тижні висловив незгоду безпосередньо російському президенту з приводу ведення війни в Україні. Незгоду члена найближчого оточення Путіна визнали достатньо суттєвою, щоб її включили до щоденного брифінгу президента Байдена, кажуть джерела видання.

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"З початком окупації ми стали свідками зростання тривоги з боку найближчого оточення Путіна. Наші оцінки свідчать про те, що вони особливо спричинені нещодавніми російськими втратами, неправильним напрямком і значними військовими недоліками", – сказав представник західної розвідки.

За словами одного з людей, невдоволення, яке висловив член найближчого оточення Путіна, стосувалося того, що інсайдер вважає неправильним управління військовими зусиллями і те, як відбувається військова кампанія.

Другий високопоставлений західний чиновник сказав, що внутрішня напруженість відповідає тому, як військова кампанія йде для росіян і яка атмосфера панує в Кремлі.

"Є багато людей, які переконані, що це не все добре або не є правильним курсом дій", – каже чиновник.

Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що серед російських лідерів були розбіжності та дебати, оскільки Путін зіткнувся з такими важливими рішеннями, як мобілізація.

"З приводу таких моментів є розбіжності. Дехто вважає, що ми повинні діяти інакше. Але це все частина звичайного робочого процесу. Є робочі суперечки: про економіку, про проведення військової операції. Є суперечки щодо системи освіти. Це частина нормального робочого процесу, і це не ознака розколу", – сказав Пєсков.

Російський чиновник в розмові з цього тижня сказав, що не чув про будь-які прямі виклики Путіну з найближчого оточення. Але "є протести" голів парламентських комітетів щодо того, як президент і військові ведуть війну.

"Про те, чому армія не забезпечена належним чином, про те, чому кампанія йде не так, як треба", – сказав чиновник.

Високопоставлені співробітники служби безпеки в Європі заявили, що їм не відомо про те, щоб хтось наважився кинути виклик Путіну безпосередньо під час подій в Україні, і додали, що вони не бачили звітів розвідки США про критику на адресу Путіна.

Незважаючи на це, деякі з цих чиновників заявили, що тріщини стають дедалі очевиднішими на багатьох рівнях російської системи.

Один високопоставлений чиновник європейської служби безпеки зазначив, що Путіна в Кремлі критикують за спиною.

"Вони думають, що він упертий, одержимий Україною. Це одержимість, яку вони не обов’язково поділяють", – сказав чиновник.

Другий представник служби безпеки в Європі сказав, що у РФ є цап-відбувайло.

Суперечки у вищих ешелонах влади РФ

Як повідомлялося, напередодні лідер Чечні Рамзан Кадиров почав активно критикувати військове командування на тлі поразки РФ в Лимані. Він звинуватив російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації, а також заявив, що Росії необхідно захопити території чотирьох областей України всіма доступними засобами, включаючи ядерну зброю малої потужності. При цьому після оголошення часткової мобілізації в Росії 21 вересня Кадиров заявив, що в Чечні мобілізація не проводитиметься, бо за час війни в Україні Республіка "перевиконала план".

"Кухар Путіна", власник ПВК Вагнера (ПВК Ліга) Євген Пригожин повторив критику Кадирова на адресу російського військового керівництва.

Наслідків для них обох не було. Ба більше, Кадиров вдруге з 24 лютого отримав "підвищення". Наприкінці березня він став генерал-лейтенантом, а цього тижні Путін дав його звання генерал-полковника.

Крім того, як зазначали аналітики, ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова-Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування. Критикувати російську армію на пропагандистських каналах почали вперше.

Все частіше лунають думки про те, що Путін зрештою намагатиметься зробити винуватим у невдачах на війні проти України військове командування. Зокрема, ISW прогнозує, що главу Міноборони РФ Сергія Шойгу зроблять цапом-відбувайлом.

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