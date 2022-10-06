Арестович упевнений, що військове командування має відповісти на це приниження, але поки про це мови не йде.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував присвоєння лідеру Чечні Рамзану Кадирову звання генерал-полковника. Це друге звання, отримане ним з 24 лютого – наприкінці березня він став генерал-лейтенантом.

Про це йшлося в ефірі "Фейгін LIVE".

За словами Арестовича, "більшого плювка в обличчя Російський офіцерам не можна уявити".

"Вирівняв у званнях з візаві своїм. За всю військову історію, крім сталінських репресій, напевно, я не можу уявити таких принижень. Сталін з одного боку принижував, з іншого підносив і нагороджував, ліпив з них полководців. Ці ані політичних цілей виконати не можуть, навіть з величезними втратами... А тут ще кадировська історія. Чесно кажучи, цікаво, до яких меж приниження можуть дійти в Росії", – коментує він.

Арестович упевнений, що військове командування має відповісти на це приниження, але поки про це мови не йде.

"Не видно перспективи цієї відповіді. Мовчки ковтають і все", - сказав він.

Радник ОПУ також зазначив, що російська пропаганда почала активно критикувати армію за невдачі на фронті, що підтримується і стимулюється Кремлем.

"Спочатку кинув на бійню з незрозумілими цілями і поганою підготовкою, потім звинуватив у тому, що не вийшло, тепер ще всіляко принижує і заохочує публічне приниження військових. Якби у російських генералів був інстинкт самозбереження, уявлення про військову честь, вони б зробили те, що маршали зробили зі Сталіним – лаялися між собою страшно, але вони вирішили через систему негласної кругової поруки протистояти навіть самому Сталіну. Що і закінчилося тим, що заарештували Берію. Це дуже багатьох з них рятувало протягом війни. Вони дуже чітко розуміли, що один одного вони можуть ненавидіти і підсиджувати, але в цілому як каста повинні протистояти, інакше їх зжеруть. ... Зараз є явний перекіс (у підтримці Кремля – УНІАН), все це (критика – УНІАН) щодо російських військових. Російська армія пролила кров, ліг повністю кадровий склад, втрати – більше 160 тисяч вже вбитими і пораненими. Всі кадрові, які наступали, строковики і так далі. Вона пролила цю кров, чесно намагаючись виконувати божевільні накази російського військового і політичного керівництва. І їй же так смачно плюють в обличчя і топчуть, виставляють на посміховисько", – сказав він.

Володимир Путін і Рамзан Кадиров

Військові з Чечні, так звані кадирівці, брали активну участь у повномасштабній війні проти України. Вони відзначилися в першу чергу численними звірствами, у другу – численними пропагандистськими відео, де військові невміло роблять вигляд, що ведуть героїчні битви.

Аналітики ISW вважають, що зараз Путін гостро потребує підтримки чеченських бойовиків. Саме це, зазначають вони, стало причиною, чому Кадиров не був покараний за критику Міноборони РФ.

Як повідомлялося, лідер Чечні почав активно критикувати військове командування на тлі поразки РФ в Лимані. Він звинуватив російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації, а також заявив, що Росії необхідно захопити території чотирьох областей України всіма доступними засобами, включаючи ядерну зброю малої потужності. При цьому після оголошення часткової мобілізації в Росії 21 вересня Кадиров заявив, що в Чечні мобілізаціяне проводитиметься, бо за час війни в Україні Республіка "перевиконала план".

"Кухар Путіна", власник ПВК Вагнера (ПВК Ліга) Євген Пригожин повторив критику Кадирова на адресу російського військового керівництва.

Наслідків для них не було. Крім того, як зазначали аналітики, ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова-Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування. Критикувати російську армію на пропагандистських каналах почали вперше.

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