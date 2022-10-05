Мобілізація в Росії закінчиться, коли система зіткнеться зі зворотним потоком трун, із яким не зможе впоратися, вважає військовий експерт.

Кремль ставить перед російськими генералами нездійсненні завдання, а ротації та заміни командування ситуацію не рятують.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, політичне керівництво Росії буде намагатися "скинути народний гнів і повісити всіх собак" на військове керівництво, однак, самі російські військові, і особливо генерали, такого ставлення до себе не пробачать Кремлю.

"Обратка буде досить жорсткою. Після того, як почне розвалюватися Росія, а вона реально почне розвалюватися, військові можуть забазуватися в якійсь із федеральних областей або республік, я думаю навіть у декількох, і при розвалі РФ, коли вони візьмуть владу в цій області, вони тоді згадають усіх цих "вішателів собак", і зворотна хвиля змете і Кадирових, і Пригожиних, і всіх, хто з військових зробив цапів відьбувайлів у цій війні. Військові не хотіли воювати, вони прораховували... не може 200 тисяч людей захопити 40-мільйонну країну. З військових зробили хлопчиків для биття, але вони злопам'ятні, особливо генерали. І коли людину в статусі генерала мокають у бруд, він це запам'ятає і поверне назад", - говорить Світан.

Також військовий експерт вважає, що чергова зміна командувача західним округом не допоможе Росії, оскільки перед армією поставлено нездійсненне завдання.

"Жоден генерал цю проблему, це завдання не вирішить. А тим більше російські військові - у них 15 сантиметрів лобова кістка, потім потилиця, для мозку місця не залишається. Тому такого роду заміни не вирішать саму проблему. Але вони можуть вирішити проблему політично-медійну для політичного керівництва, яке такими замінами переводить негатив на новогопризначеного генерала", - сказав він.

Також він розповів, що мобілізаційна система Росії не розрахована на потік понад 50 тисяч осіб на місяць. Тому на ті 300 тисяч росіян, яких Путін збирається призвати, не вистачить ресурсів для їхньої підготовки до бойових дій. І їх непідготовленими можуть кинути на фронт під вогонь української армії.

При цьому Світан не вважає, що мобілізовані росіяни не збиралися воювати, оскільки вони самі обрали те керівництво, яке відправляє їх на війну, і підтримували його дії.

"Ну як вони не збиралися? Вони обрали собі керівництво, вони підтримували лінію цього керівництва, підтримували лінію на збільшення ескалації з Україною, вони підтримували вторгнення російських військ в Україну. Ну як не збиралися, звичайно збиралися. Тепер вони будуть нести всі тяготи військової служби. Зрозуміло, після того, як їх висмикнули з-під крила матері або відірвали від грудей дружини, чи навпаки, то відразу потрапити в польові умови, дійсно є моменти. Ми чуємо, як вони мекають, бекають. Це якраз те стадо, яке збирає керівництво Росії, вони поки можуть тільки бекати. Якби вони, взявши автомат, його розвернули й почали вирішувати питання за допомогою зброї, яку вони отримали, ось тоді це були б чоловіки, а поки це барани", - сказав Світан.

На його думку, мобілізація в Росії закінчиться, коли система зіткнеться зі зворотним потоком трун, із яким не зможе впорається.

"Зворотний потік трун, який піде після виходу цих мобіків на передок, він захлесне всю цю мобілізаційну систему. Це було вже під час війни в Афганістані: комендатури захлиналися зворотною хвилею, зворотними трунами. Відправили 1000 осіб, прийшло 700 трун. Поховати 700 осіб з однієї хвилі, треба кілька тижнів, а то й місяців, для однієї комендатури. Тому, я думаю, ця система захлинеться через 2-3 тижні після того, як вийдуть мобіки повним складом "на нуль". Я думаю десь у середині листопада це все припиниться", - сказав Світан.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, на тлі успішних дій української армії зі звільнення захоплених територій і провалу російський військ, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію росіян.

Міністр оборони Росії Сергія Шойгу оголосив, що мобілізують всього 300 тисяч осіб. Але за даними ЗМІ, Кремль планує закликати до 1,2 мільйона росіян.

Оголошення мобілізації моментально спровокувало масову втечу чоловіків з країни, які також почали шукати разноманітні способи, як уникнути призову.

Разом із тим, за прогнозом екс-депутата Держдуми РФ, російського опозиціонера Геннадія Гудкова, оголошена Путіним "часткова" мобілізація в Росії може затягнути війну в Україні ще на півроку або навіть на рік.

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