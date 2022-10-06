Після провалу мобілізації в Росії кремлівський диктатор може зробити "цапом-відбувайлом" Міністерство оборони.

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, планує зробити главу Міноборони РФ Сергія Шойгу відповідальним за невдачу російської армії у повномасштабній війні проти України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW вважають, що нещодавня заява глави Чечні Рамзана Кадирова про присвоєння йому звання генерала-полковника, якщо це відповідає дійсності, може мати низку причин. Ймовірно, Путін підвищив звання Кадирова, щоб зберегти його лояльності і дистанціюватися від глави Міністерства оборони РФ Сергія Шойгу на тлі провалів російських військ в Україні.

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"Нове звання Кадирова може бути ознакою того, що Путін готовий заспокоїти більш радикальні і гучні заклики бази силовиків шляхом звичайного військового істеблішменту", – зазначили експерти.

Після оголошення про проведення в Росії часткової мобілізації Кремль опинився під шквалом критики. Ймовірно, це спонукає Путіна зробити "цапом-відбувайлом" в цій ситуації саме Міністерство оборони.

"Указом від 5 жовтня Путін відтермінував мобілізацію для всіх студентів, зокрема, заочників і магістрів. Путін заявив російським ЗМІ, що через те, що "Міністерство оборони не внесло своєчасно зміни в законодавчу базу за списком немобілізованих, необхідно внести корективи". Це пряма критика Міноборони, а також неявна критика Шойгу, на якого Путін, схоже, покладе відповідальність за невдачі в Україні", – наголосили в Інституті вивчення війни.

Крім цього, Міноборони Росії днями розкритикував і глава комітету Держдуми РФ з оборони генерал-полковник у відставці Андрій Картаполов. В ефірі одного з російських каналів він заявив, що всі росіяни знають, що Міноборони РФ бреше, тому вони повинні перестати брехати.

У той же час, в ISW підкреслили, що, найімовірніше, Путін не стане поспішати зі звільненням Шойгу, щоб продовжувати звинувачувати його в постійних провалах армії РФ. Натомість кремлівський диктатор розраховує отримати підтримку від інших осіб, у тому числі Кадирова і глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Війна в Україні: що відбувається в РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, 21 вересня Володимир Путін поставив росіян перед фактом, що в РФ почалася часткова мобілізація військових. Повістки в армію повинні були отримувати тільки ті, хто знаходився в запасі. При цьому в мережі не раз з'являлася інформація про те, що мобілізували і непридатних до служби, і студентів.

Глава російського Міноборони Сергій Шойгу стверджував, що мобілізувати хочуть близько 300 тис. осіб. Однак, за даними ЗМІ, число мобілізованих в Росії може перевищити 1 млн осіб.

Варто зазначити, що на тлі провалу російської армії в Україні в Генштабі РФ істотно занижують число втрат серед особового складу. Так, в день оголошення про початок часткової мобілізації в РФ міністр оборони Сергій Шойгу назвав "офіційні" втрати Росії на війні. За його словами, на той момент в Україні загинули близько 6 тисяч росіян. При цьому, за даними українського Генштабу, станом на 21 вересня в Україні знищили близько 55 110 російських окупантів.

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