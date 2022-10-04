Путін за два тижні змінив двох командувачів "західного угруповання військ".

Президент Росії Володимир Путін намагається перекласти провину за нещодавні невдачі російських військових в Харківській області, використовуючи кадрові зміни в міноборони країни.

Про це йдеться у доповіді американського Інституту дослідження війни (ISW).

За даними ISW, у Західному військовому окрузі міноборони РФ призначено нового командувача - генерал-лейтенанта Романа Берднікова, який замінив на цій посаді Олександра Журавльова.

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У ISW зазначили, що російські підрозділи Західного військового округу протягом останніх кількох місяців в основному діяли на північному сході Харківської області, але без чітко визначеного командувача. Журавльова не було видно деякий час, а Путін за два тижні змінив двох командувачів "західного угруповання військ".

Експерти ISW припустили, що, можливо, Путін робить кадрові перестановки через невдоволення втратами РФ в Харківській області та Лимані. Це також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу, від критики за нещодавні російські невдачі у Лимані. У ISW зазначають, що таким чином Путін може спробувати перекласти на навопризначеного Берднікова провину за майбутні російські втрати в Харківській та, можливо, Луганській областях.

Звільнення Лиману в Донецькій області

Російські окупанти змогли отримати контроль над Лиманом у травні, а втратили його на початку жовтня, що викликало істерику серед близького оточення російського президента Володимира Путіна.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що український прапор вже над Лиманом. Він також анонсував звільнення інших населених пунктів на Донбасі протягом наступного тижня. 2 жовтня стало відомо, що Лиман був повністю зачищений від російських військ.

У Пентагоні заявили, що США вважають, що звільнення Лиману відкриває ВСУ дорогу на Сєвєродонецьк і Кремінну, що є значущою подією.

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