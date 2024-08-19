Місцеві жителі бачили, як БПЛА летіли в бік 450-метрового шляхопроводу.

У Російській Федерації безпілотні літальні апарати атакували залізничний міст.

Як повідомляє "База", три безпілотники місцеві жителі помітили вранці 18 серпня в районі села Вітемля в Погарському районі Брянської області. БПЛА летіли в бік 450-метрового мосту через річку Десна.

За даними ресурсу, два безпілотники, які завдали ударів у районі мосту, не влучили в ціль, а один із них влучив у будівлю посту, пошкодивши зовнішній фасад будівлі, захисну сітку і пожежний щит.

Відео дня

"Безпілотник, що залишився, полетів у бік Білої Берізки, яка розташована на схід", - йдеться в повідомленні.

Вибух у російському Стерлітамаку - останні новини

19 серпня в Республіці Башкортостан Російської Федерації на нафтохімічному підприємстві стався вибух, за попередніми даними, постраждали троє людей. За попередніми даними, вранці на підприємстві в Стерлітамаку відбувалося продування трубопроводу, а вже об 11:20 стався вибух. Серед потерпілих - два газорятувальники підприємства та один очевидець.

За даними російського МНС, причина пожежі - розгерметизація на повітряній лінії газопроводу. Зазначається, що вогонь гасили два десятки пожежників і шість одиниць спеціальної техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: