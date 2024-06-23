ЗСУ вдавалося знищувати цілі колони російських військ уздовж кордону.

Перед тим, як США дозволили ЗСУ використовувати західну зброю для ударів по території Росії, понад 90 тисяч російських військових готувалися до нового наступу на кордоні.

Як пише Associated Press, з кінця травня Україна має можливість атакувати російські війська і системи ППО за 20 кілометрів від кордону в Харківській області. Українські бригади повідомили, що ракетні системи HIMARS були запущені всього через кілька годин після того, як було отримано дозвіл.

"У той час ставки були високі, оскільки українські військові лідери очікували нового нападу, покликаного відволікти війська від інших запеклих полів бойових дій у Донецькій області. Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив агентству Associated Press, що щонайменше 90 тисяч російських військовослужбовців у глибині російської території готувалися до нового наступу", - пише AP.

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Один із бійців із позивним "Гефест" розповів виданню про перші години, коли було дано дозвіл на використання ракетних систем.

"HIMARS не замовкали цілий день, - розповів він. - Українським силам з перших днів вдавалося знищувати цілі колони військ уздовж кордону, які очікують наказу увійти в Україну".

Динаміка змінилася майже одразу, що дозволило українським силам стабілізувати цю частину лінії фронту. Раніше ЗСУ могли відбивати тільки атаки піхоти, що наближалися; тепер вони можуть використовувати більше артилерії проти російських вогневих точок.

Водночас українські офіційні особи сподіваються переконати американських союзників дозволити використання ATACMS проти конкретних цілей.

"Ми могли б атакувати командні пункти (російської) бригади і все північне угруповання, тому що вони розташовані за 100-150 кілометрів від лінії фронту", - сказав Гефест. "Звичайні боєприпаси до них не доберуться. З його допомогою ми можемо багато чого зробити, щоб зруйнувати їхні командні центри",.

Удари по Росії західною зброєю

США дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, які атакують через кордон, а не лише тих, що знаходяться поблизу Харківщини.

Водночас, пише WP, українські чиновники скаржаться, що США заборонили Україні вести вогонь на відстані понад 100 кілометрів від кордону, що не дає змоги Україні завдавати ударів по ключових російських авіабазах, з яких злітають літаки з авіабомбами.

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