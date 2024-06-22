Це не дозволяє Україні завдавати ударів по ключових російських авіабазах

Дозвіл США на удари по російській території призвів до зменшення кількості російських атак на Україну, але все ще обмежує радіус дії настільки, що це не дає змоги Україні завдавати ударів по ключових російських аеродромах.

Як пише The Washington Post, за словами двох українських чиновників, США заборонили Україні вести вогонь на відстані понад 100 кілометрів від кордону.

Водночас у США заявили, що твердження українців про менш ніж 100 кілометрів невірне.

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"США погодилися дозволити Україні вести вогонь із наданої США зброї по території Росії в тих місцях, де російські війська наступають, щоб спробувати захопити українську територію", - заявив представник Пентагону майор Чарлі Дітц. "Мова йде не про географію або певний радіус, але якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Україна має можливість завдати удару у відповідь по силах, які б'ють по ній через кордон".

Також, за його словами, Україні дозволено використовувати поставлені США системи ППО для нанесення ударів по російських літаках, "якщо вони збираються обстріляти повітряний простір України".

Водночас, пише WP, українські військові не вважають, що в них є така свобода дій, як це випливає із заяв представників Білого дому та Пентагону. І результати українських ударів за три тижні, що минули відтоді, як Вашингтон дозволив Україні бити своєю зброєю по території РФ, підтверджують опис українською стороною значно обмеженого діапазону.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, після зняття американських обмежень ситуація в місті значно змінилася. Проте, за словами мера, його місто, як і раніше, перебуває "під постійною загрозою", що походить від планерних бомб, які Росія скидає з літаків.

Зазвичай вони скидаються з відстані понад 15 миль за російським кордоном, але літаки злітають з баз, розташованих набагато далі, за межами затвердженої США дальності удару.

"Наразі, за словами офіційних осіб, нездатність України стримувати атаки російських планерних бомб є головним недоліком ефективної в іншому зміни політики США", - пише WP.

Зміна, внесена Байденом, дозволила Україні націлюватися на райони, де зосереджено техніку, і місця, звідки завдаються ракетні удари по території України, сказав Денис Ярославський, командир розвідувального батальйону 57-ї української бригади.

"Водночас це не сильно змінило ситуацію безпосередньо на лінії фронту", - додав він.

Удари по Росії західною зброєю

США дозволили Україні використовувати американську зброю для ураження будь-яких російських сил, які атакують через кордон, а не тільки тих, що знаходяться поблизу Харківщини.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав постачання Україні далекобійної зброї для ударів по РФ. Він також виступив за дозвіл Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Крім того, дозвіл на удари по РФ західною зброєю підтримали в Польщі, Чехії, Литві, Латвії, Естонії, Великій Британії, Данії та низці інших країн.

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