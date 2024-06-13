'Пізно пити Боржомі': Буданов заявив, що РФ відчула удари західною зброєю по своїй території

За його словами, заяви про "червоні лінії" Путіна - це гра на публіку.

Росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. За його словами, дозвіл бити західною зброєю по території Росії точно полегшить ситуацію на фронті.

"Вони вже відчувають це все. Що ж готуватись? Як то кажуть: пізно пити Боржомі вже", - зазначив Буданов. Відео дня

Крім того, очільник ГУР зауважив, що заяви про "червоні лінії" російського диктатора Володимира Путіна - це гра на публіку.

"А вони (червоні лінії - УНІАН) існують взагалі? Ні. Якщо вони існують, то де вони? За ці роки вже скільки разів говорили, що вже точно перейшли. Я думаю, що це все гра на публіку", - додав Буданов.

Дозвіл США на удари їхньою зброєю по РФ

Раніше США дозволили Україні застосовувати свої ППО для збивання цілей над Росією. ЗСУ зможуть збивати російські ракети або винищувачі над територією РФ, "якщо вони становлять загрозу для України".

Також влада США дозволила українцям завдавати ударів по прифронтових територіях РФ, звідки росіяни б'ють по наших населених пунктах, зокрема по Харкову.

Однак водночас президент США Джо Байден заявив, що Україні не дозволено бити американською зброєю вглиб російської території й завдавати ударів по Москві та Кремлю.

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