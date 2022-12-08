Втім, російська аудиторія його заяви сприймає досить позитивно.

Російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні.

Такого висновнику дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зауважили, що під час зустрічі з Радою з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін заявив, що війна в Україні, яку в РФ називають "спецоперацією" може бути "тривалим процесом", а захоплення нових територій є важливим результатом для Росії.

Крім того, аналітики звернули увагу, що на цій зустрічі Путін порівняв себе з російським царем Петром першим та заявив, що Росія зараз контролює Азовське море, за яке боровся цар.

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"Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі Путіна в Україні, як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на затяжну, виснажливу війну в Україні, мета якої – завоювання нових українських територій", – зазначають в ISW.

Імперіалістичні заяви Путіна створюють додаткові умови для затягування війни. Втім, аналітики зауважили, що російський інформаційний простір позитивно їх сприйняв. Один з російських блогерів, коментуючи заяви диктатора, порівняв Україну з Сирією, зазначивши, що російські війська почали відчувати перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.

"Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб відступити від своїх цілей, які, як він все чіткіше дає зрозуміти, включають в себе відновлення російської імперії в тій чи іншій формі", – підсумували аналітики.

Путін вдає, що хоче перемовин: що відомо

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін робить усе, щоб Росія продовжила воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що була зроблена історична помилка.

"Очевидно, що диктатор програв. Однак він робить усе, щоб Росія продовжила воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що була зроблена історична помилка. Якщо Росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе", - сказав президент.

Росія несподівано кілька разів публічно оголосила про готовність до переговорів про мир з Україною. Втім, Україна наполягає на деокупації своїх територій та виведенню військ. Зокрема раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що Кремль не пропонує жодного мирного переговорного процесу, а просто хоче закріпитися на територіях України, окупованих після початку повномасштабного вторгнення.

За словами джерел NBC News, деякі західні чиновники вважають, що зима - хороший момент для початку переговорів між Україною і РФ, оскільки не верять, що обидві країни зможуть досягти своїх цілей у війні.

Днями президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про готовність поговорити з Путіним у консультації з Францією і НАТО, якщо той "продемонструє зацікавленість у завершенні війни".

У Кремлі відповіли, що відмова США визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".

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