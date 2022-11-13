Супротивники можуть дуже наполегливо захищати Перекопський перешийок, попередив експерт.

Зараз для Збройних сил України пріоритетом є рух у бік окупованого Росією Криму і на захоплені території Донбасу.

Ворог перекинув сили на лівий берег Дніпра, і Перекопський перешийок, який з'єднує материкову частину України з Кримом, один з тих кордонів, який супротивник буде захищати дуже наполегливо, розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі "FreeДом".

"Я думаю, південний (фронт - Ред.) - форма аж до Криму, а східний - в перспективі Луганськ і Донецька область - це пріоритети для сьогоднішніх Збройних сил і для перспектив наших великих перемог. Я думаю, що в найближчі місяці такі сценарії можуть бути", - заявив експерт.

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Армія України вже звільнила від супротивника майже всю Харківську та Миколаївську області, деокуповано низку населених пунктів у Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

11 листопада з'явилася інформація, що українські спецпідрозділи зайшли в Херсон, який вороги взяли під контроль з перших днів повномасштабного вторгнення.

Пізніше стало відомо, що на правобережжі Дніпра з початку тижня від ворогів звільнили 179 населених пунктів. Вороги перекинули свої сили на лівий берег Дніпра.

На Донбасі активні бої йдуть на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вороги щодня використовують всі види озброєння і зазнають величезних втрат.

На думку керівника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майора Кирила Буданова, бої в нашій державі мають закінчитися до літа наступного року.

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