Російське військове командування намагається зміцнити деякі напрямки контрактниками.

Командування армії Російської Федерації, ймовірно, намагається переконати Володимира Путіна перейти до оборони. Керівництво усвідомлює загрозу контрнаступу Збройних сил України, що готується.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Міноборони РФ відзвітувало про успіхи при наборі 400 тисяч контрактників, які могли б обороняти вже існуючу лінію фронту.

При цьому призовників перекидають для утримання позицій РФ у тимчасово окупованому Криму і, можливо, планують підготувати інші ресурси для утримання деяких позицій після досягнення кульмінації українського контрнаступу.

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Експерти вважають, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу і начальник Генштабу генерал армії Валерій Герасимов, ймовірно, розуміють загрозу контрнаступу ЗСУ, але, ймовірно, продовжують використовувати контрактників для наступальних операцій, які не приносять успіху.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські бійці знають всі плани РФ на найближчий період. При цьому представники розвідки Естонії заявили, що Кремль спробує зірвати контрнаступ української армії.

Своєю чергою генсек Йенс Столтенберг вважає, що Україна готова до того, щоб звільнити свою територію від російських окупантів.

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