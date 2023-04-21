Триває розробка ще якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах.

Українські військові знають про всі плани ворога у найближчий період. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період", - зазначив він.

Президент також додав, що триває розробка ще якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, а окрема увага у цьому питання приділяється новоствореним бригадам.

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За словами Зеленського, учасники засідання також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.

"З кожним днем стаємо сильнішими", - наголосив глава держави.

Війна новини - підготовка ЗСУ до контрнаступу і бої за схід

Російські окупанти наступають на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом доби ЗСУ відбили понад 60 атак противника.

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут, де напередодні окупанти, імовірно, вийшли на "трасу життя" українських оборонців. Однак, як стверджують у Генштабі, ситуація в місті хоч важка, але контрольована.

В той же час українське військо посилено оснащують засобами ППО, танками і боєприпасами. Напередодні США оголосили новий пакет допомоги, у який ввійшли, зокрема, снаряди до HIMARS. Крім того, великі сподівання Генштаб плекає на результати 11-го "Рамштайну".

Окупанти водночас намагаються запобігти початку контрнаступу ЗСУ й активізувались на Вугледарському напрямку. За словами полковника СБУ Костенка, таким чином триває підготовка загарбників до весняно-літньої кампанії і спроби "розпорошити" сили українців.

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