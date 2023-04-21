Ймовірно, РФ береже ракетний запас для деяких завдань.

Такої тривалої перерви між масованими ракетними ударами РФ по Україні не було з початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомив глава розвідувального центру Міноборони Естонії полковник Марго Гросберг під час брифінгу 21 квітня, пише ERR.ee.

Військовий зазначив, що план РФ щодо знеструмлення України не приніс успіху. Наразі Москва вже заощаджує запас ракет на військові цілі, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.

"Тому що ця зброя призначена для таких речей, як пункти зосередження великих підрозділів, контрольні точки. Якщо ми почнемо бачити такі речі (масовані удари), вони, найімовірніше, будуть використовуватися для спроб провалити (контрнаступ ЗСУ)", - припустив Гросберг.

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Водночас атаки іранських безпілотників спрямовані на виснаження запасів дорогих ракет української ППО.

Російські атаки по Україні та загроза нових ударів - що відомо

Вночі 21 квітня в ряді українських областей оголосили повітряну тривогу, пов'язана вона була з атакою дронами-камікадзе Shahed. Під час ворожої нічної атаки два дрони влучили в нафтобази в різних областях України.

Водночас, як заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, росіяни поступово готуються до нових ракетних атак по території України. Про це свідчить досить довга пауза без ударів з повітря. Однак не варто прив'язуватися до якоїсь певної дати. Атака може статися як раніше, так і пізніше 9 травня.

Війна новини - підготовка ЗСУ до контрнаступу і бої за Донбас

Поки ЗС РФ погрузли в боях за Донбас, що виснажують весь наступальний ресурс окупантів, Генштаб готує десятки тисяч військових для вирішального контрнаступу.

Поки невідомо, де і як буде проходити масштабна українська операція, але Захід упевнений, що Україна зможе звільнити "більше територій", про що, зокрема, йшлося під час 11-го "Рамштайну".

Проте росіяни теж не сплять. Протягом останніх кількох діб відновився рух противника під Вугледаром, що, на думку полковника СБУ Костенка, може свідчити про спробу Росією зірвати контрнаступ ЗСУ.

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