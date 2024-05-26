Вже ідентифіковано 14 тіл, поділився очільник Харківської обласної військової адміністрації.

На місці удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові рятувальники ДСНС розібрали і проаналізували приблизно 30% завалів. Роботи значно ускладнюють постійні сигнали тривоги, оскільки ворог фактично демонструє можливість повторного удару по цьому самому ж місцю. Крім того, росіяни продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Харківщини, в результаті цього є жертви та постраждалі, а в деяких районах палають потужні пожежі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону. Станом на 17.20 рятувальні роботи в Харкові на місці ворожого удару в "Епіцентрі" тривають. Люди приходять цілими сім’ями і здають зразки ДНК, щоб, можливо, ідентифікувати своїх близьких.

"Зараз ідентифіковано 14 тіл, ще знайшли фрагменти двох тіл, однак після експертизи ДНК буде зрозуміло чи це ще дві нові жертви удару російських терористів. Крім того, наразі серед загиблих 12 річна дівчинка та її мати. Наразі рахується офіційно безвісти зниклими ще 8 осіб. Що стосується завалів, то зараз працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розібрали і проаналізували приблизно 30%. Роботу ускладнюють постійні сигнали тривоги, тому що потрібно призупиняти роботу, оскільки ворог демонструє фактично можливість повторного удару по цьому місцю", - акцентував Синєгубов.

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Він додав, що вже неодноразово ворог завдавав повторних ударів на місцях влучання, тому що має на меті знищити українських рятувальників ДСНС та екстрені служби. Крім того, на місці удару в "Епіцентрі" працюють психологи для надання допомоги людям, які перебувають у шоковому стані.

Поряд з цим ворог не полишає обстріли прикордонних населених пунктів Харківщини, зокрема, йдеться про населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського районів. "Так саме зараз ворог наніс удар по населеному пункту Борова. Наразі там загинула жінка, дві дитини отримали поранення. Зруйновані п’ять приватних домогосподарств. Зараз там працюють наші екстрені служби для того, щоб ліквідувати наслідки і з’ясувати, чи є там ще фактично жертви", - підкреслив він.

Крім того, внаслідок обстрілів є пожежі по Ізюмському та Чугуївському районам. "Наприклад, в Оскільській громаді наразі пожежа сягає 700 квадратних кілометрів. Робимо все можливо для ліквідації наслідків та локалізації, щоб не було загрози для наших населених пунктів", - зазначив голова Харківської ОВА.

У центрі уваги Харків - новини сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, у суботу 25 травня росіяни чотири рази вдарили по Харкову. Найжорстокіший ворожий удар керованими авіабомбами УМПБ Д-30 прийшовся по гіпермаркету "Епіцентр" на Салтівці. Крім того, протягом цього дня російські загарбники поцілили вже по центру міста та Центральному парку там теж поранені люди.

Серед людей, які перебували в "Епіцентрі" на момент удару, багато загиблих поранених та зниклих безвісти. Цифри жертв та постраждалих в наслідок російської атаки на Харків постійно зростає. На згарищі від руїн слідчі збирають зразки ДНК рідних зниклих безвісти.

Станом на 16.00 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих від російського удару по "Епіцентру" зросла до 16 осіб, але ці дані не остаточні, і вони оновлюються.

За інформацією правоохоронців станом на 16:30 загальна кількість загиблих становить 14 людей. Також зі згарища вилучені фрагменти тіл, триває їх ідентифікація. Відомо про 44 поранених, з яких 14 жінок і 30 чоловіків, серед них 14-річний хлопець. За даними поліції за експертизами ДНК ідентифікували тіла восьми громадян. Серед загиблих - 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем закладу торгівлі. Крім того, за даними поліції, до 25 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок влучання по центральній частині Харкова.

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