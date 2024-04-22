У цьому році Росія запустила по Україні тисячі ракет та дронів-камікадзе, наголосив міністр оборони.

Російські окупаційні війська застосовують в Україні 1,5-тонні керовані авіабомби, щоб просуватися навіть крізь руїни українських міст. Про це заявив глава Міноборони України Рустем Умєров.

"Ворог не обирає засобів у своєму прагненні знищити те, що він не може захопити, вдаючись до шокуючих злочинних актів проти цивільного населення та критичної інфраструктури. У цьому році Росія запустила тисячі ракет та дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху. Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни", – йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів. Вони забезпечать нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити.

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Російські окупанти продовжують просуватися в Очеретиному Донецької області. Ворог "зайняв центральну частину селища та більшу його частину", повдіомляє DeepState.

Крім того, РФ заявила, що нібито повністю захопила Новомихайлівку на Донеччині. Проте у ЗСУ цю заяву заперечили. Командир 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євген Шматалюк наголосив, що близько 15-20% Новомихайлівки контролюють українські захисники. Та частина, де перебувають ворожі війська, – під вогневим контролем Сил оборони.

Загалом від початку доби на фронті відбулося 62 боєзіткнення із противником. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначалося, що ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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