Відповідно до наявних кадрів, ворог "зайняв центральну частину селища та більшу його частину".

Російські окупанти продовжують просуватися в Очеретиному Донецької області.

Про це повідомляє DeepState. Зазначається, що відповідно до наявних кадрів, ворог "зайняв центральну частину селища та більшу його частину".

"Бої тривають на околицях. Під питанням залишається лише район "Гідробудівельників" в північно-східній частині населеного пункту", – йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що "ситуація з Очеретиним погіршується".

Війна в Україні: ситуація на Донеччині

Російські окупанти заявили, що нібито повністю захопили Новомихайлівку Донецької області. Проте у ЗСУ заяву загарбників спростували.

Командир 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євген Шматалюк наголосив, що росіяни зайняли лише частину населеного пункту. Біля 15-20% Новомихайлівки контролюють українські захисники.

Тим часом росіяни не припиняють штурмів Часового Яру. Речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин розповів, що ситуація там складна, але Сили оборони наразі контролюють обстановку. Він наголосив, що російської армії в місті немає.

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