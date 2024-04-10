Крилата вибухівка вагою до 1500 кілограмів завдає жахливих руйнувань, де б її не використовували.

Російські керовані авіабомби (КАБи) змінюють обличчя війни в Україні. Крилата вибухівка вагою до 1500 кілограмів, яку називають "руйнівником будівель" завдає жахливих руйнувань, де б її не використовували. Про це пише оглядач Independent Том Уотлінг.

За його словами, Київ бореться з КАБами як може, але потребує, щоб західні союзники активізувалися та надали більше зброї, ППО та боєприпасів.

"Україна стикається з нестачею зброї та боєприпасів, оскільки західні союзники тягнуть щодо нового фінансування та військової допомоги – але нещодавно модифіковані Москвою боєголовки FAB-1500 (кількість пов’язана з їх вагою в кілограмах) завдають величезної шкоди", - зазначає автор.

Він уточнює, що Україна також використовує керовані бомби JDAM, подібні до FAB, але американської зброї набагато менше. При цьому FAB є менш ефективними за JDAM, але набагато дешевшими та набагато доступнішими для російських військ, ніж JDAM для України.

"По суті, це тупі некеровані бомби радянської епохи з розумними крилами, доданими до них, щоб атакувати нерухомі цілі з певним ступенем точності. Бомба також може бути скоригована за допомогою супутникової або лазерної навігації, підвищуючи її точність", - каже колишній аташе з питань оборони Великобританії в Москві Джон Форман.

Автор статті назвиває три причини, чому ці КАБи виявляються такими смертоносними:

їхній вибуховий вплив є значним у порівнянні з артилерією та боєприпасами;

їх можна запускати з відстані близько 40 км, а це означає, що Україна змушена використовувати ракети-перехоплювачі більшого радіусу дії, які є меншими;

Росія має потенціал для виробництва більше комплектів для старих бомб серії FAB, ніж Україна - поповнити запаси своїх ЗРК.

"Факт залишається фактом: без додаткових пакетів західної військової підтримки Україна може зробити не дуже багато. Як неодноразово заявляв Київ, йому потрібна активізація західних союзників", - резюмує автор.

Війна в Україні - останні новини

У середу, 10 квітня, росіяни вбили 3 людей та зруйнували поліклініку в одному з населених пунктів Харківської області. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 14 години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району.

Внаслідок обстрілу загорілися магазин та аптека. За попередніми даними, під завалами можуть знаходитись люди. Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу Липців загинула 14-річна дівчинка.

В ніч на 10 квітня росіяни знову атакували Україну "шахедами". При цьому ворог запустив з окупованого Криму не тільки дрони, а й дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну "Іскандер-М".

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