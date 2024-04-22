Ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 100 обстрілів з РСЗВ.

Протягом доби було 62 бойових зіткнень з російськими окупантами. Найгарячіше було на Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

В Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох зенітно-ракетних комплексах та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, двох засобах ППО та одному району зосередження особового складу противника.

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Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗА даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, один раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 4 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - повідомили в Генштабі.

Війна в Україні - заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський зазначив 22 квітня за результатами Ставки верховного головнокомандувача, що надходження необхідної допомоги та зброї від партнерів допоможе вирівняти ситуацію на фронті. Під час засідання обговорили ситуацію на полі бою, зброю, захист міст, громад і критичної інфраструктури.

Зеленський зазначив, що окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. При цьому додав, що окупантів підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Президент України сказав, що нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно.

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